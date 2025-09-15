Empresario fue secuestrado, torturado y calcinado por red criminal

Un empresario de nombre César Augusto, natural de Ilo, fue hallado sin vida en la región Huánuco tras ser secuestrado, torturado y calcinado por una banda criminal que opera en la selva. La víctima había viajado a Tingo María el 1 de septiembre para evaluar la compra de terrenos agrícolas, pero desapareció al día siguiente luego de salir de su hotel rumbo a la zona conocida como El Afilador.

Horas después, su familia recibió videos y mensajes de los captores que mostraban al empresario vendado y suplicando por su vida, mientras exigían tres millones de dólares de rescate. La Policía, mediante labores de inteligencia, identificó a los responsables: trabajadores del hotel donde se hospedaba, quienes entregaron información al presunto cabecilla, actualmente prófugo.

Los detenidos confesaron su participación. Con la información proporcionada, la Policía y ronderos locales ubicaron un campamento clandestino en la comunidad nativa Santa Rosa, donde hallaron ropa, machetes y evidencias de tortura. Cerca del lugar se descubrieron fosas con restos humanos calcinados, presumiblemente del empresario secuestrado, y fueron trasladados a la morgue de Castillo Grande para peritajes forenses.

La Policía también incautó videos en los que se observa la ejecución del empresario, además de mensajes en los que la banda amenazaba a la familia y se burlaba de las autoridades.

Los familiares exigen justicia y la captura inmediata del cabecilla prófugo. El caso ha conmocionado a Huánuco e Ilo, mientras las autoridades intensifican los operativos para desarticular por completo a la red criminal conocida como Los Carachamas.

VIDEO RECOMENDADO