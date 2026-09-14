Identifican puntos de riesgo o de atención o críticos por el fenómeno El Niño

El Mapa de Falsas Soluciones, una herramienta de cartografía comunitaria que recoge iniciativas identificadas en Perú y la región, registra 31 casos considerados falsas soluciones al cambio climático en el país. Los casos tienen presencia en al menos 19 de los 25 departamentos y abarcan proyectos relacionados con energía “verde”, conservación y mercados de carbono, infraestructura de adaptación, minería vinculada a la transición energética y geoingeniería.

La iniciativa considera como “falsa solución” cualquier proyecto o propuesta que afirme contribuir a la protección del planeta y sus habitantes mediante fórmulas que incluyen engaños, falencias técnicas, supuesta innovación tecnológica o un discurso orientado a enfrentar el cambio climático. Entre los casos identificados en Perú figuran proyectos presentados como respuestas a los efectos del fenómeno El Niño, aunque, según el mapeo, no representan una solución real a los problemas generados por este fenómeno.

En Piura, uno de los casos corresponde al Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones y la Gestión de Transporte de Sedimentos de la Cuenca del Río Piura, surgido como respuesta a las graves inundaciones ocasionadas por El Niño Costero de 2017. El plan, impulsado por el Gobierno peruano junto con el Reino Unido, contempla presas, defensas ribereñas, mejoras en el cauce y la salida al mar, puentes, drenaje pluvial e infraestructura natural para reducir el riesgo de inundaciones.

Las autoridades y entidades de Piura, según el informe presentado, señalaron que el plan no había sido suficientemente socializado con la población y que varias recomendaciones regionales no fueron incorporadas. Ante ello, se conformaron espacios técnicos de coordinación para revisar las alternativas.

CUESTIONABLES PROYECTOS

Micael Guillén, coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (Mocicc), sostuvo que el caso de Piura evidencia una falta de visión en la Política General del Estado y un modus operandi dentro de la burocracia que permite poner en marcha proyectos que, según indicó, no generarían beneficios para la población.

Guillén señaló que la identificación del caso fue consultada con organizaciones territoriales de Piura vinculadas al movimiento. Explicó que estas organizaciones ya generan información sobre los riesgos y los impactos que requieren atención para la protección de sus territorios.

La representante consideró necesario reunir más información para dimensionar la problemática a nivel nacional y llamar la atención de los gobernantes sobre estos casos.

Por su parte, Amanda Yépez, del colectivo Geografía Crítica del Ecuador, mencionó otros proyectos identificados en Piura. Entre ellos, señaló las quebradas San Ildefonso y San Carlos, donde se plantea construir 35 diques de retención de sedimentos y un canal de trasvase de 11 kilómetros hacia el río Moche.

Yépez cuestionó que canalizar las aguas pueda trasladar el riesgo hacia un valle aledaño y generar amenazas de inundación. Según explicó, esta problemática puede amplificarse durante el fenómeno El Niño, debido a que se trataría de un problema estructural y no limitado a un punto específico.

La representante agregó que la iniciativa viene realizando incidencia principalmente a través de medios de comunicación, mientras busca consolidar una muestra de casos con mayor representatividad para, posteriormente, presentar la realidad identificada ante distintas instituciones.

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