Incendio en Los Uros fue controlado tras afectar más de 200 hectáreas en Puno

El incendio registrado en los totorales de Chulluni y Chimú, en la isla de Los Uros, en el lago Titicaca (Puno), fue extinguido tras afectar más de 200 hectáreas de cobertura natural, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-INDECI).

La emergencia fue atendida con apoyo de la Marina de Guerra del Perú, que desplegó la patrullera lacustre PL-296 Ramis, equipada con una motobomba, mangas y otros implementos especializados para combatir el fuego desde el agua.

La embarcación movilizó a personal capacitado, un oficial y un médico para reforzar las labores de extinción y evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores. De acuerdo con el reporte oficial, el incendio fue extinguido aproximadamente a las 8:50 p. m. del mismo día.

La intervención se produjo luego de que el fuego se reactivara en los mismos sectores donde el personal naval había trabajado el día anterior. Los canales y espejos de agua de la zona favorecieron la contención de las llamas, sin que se reportara peligro para las islas de Los Uros.

Tras controlar la emergencia, se coordinaron acciones para evaluar el área afectada, verificar posibles focos remanentes y establecer líneas de defensa para prevenir una nueva propagación del fuego.

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Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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