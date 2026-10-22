Detalles del plan de contingencia económica del Gobierno frente al Fenómeno El Niño

El Poder Ejecutivo alista un agresivo paquete de medidas contracíclicas orientadas a neutralizar los riesgos económicos provocados por choques externos globales y la inminente intensificación del Fenómeno de El Niño.

Al respecto, el ministro de Economía, Elmer Cuba, remarcó que el Perú conserva una posición de ventaja financiera en la región debido a sus bajos niveles de endeudamiento.”He hablado con mis colegas de la región y los vi con cierta envidia porque quisieran hacer lo mismo, pero no pueden; países con 60% u 80% de deuda no pueden responder de esta manera y nosotros sí lo vamos a hacer”, aseveró.

Cuba explicó que el Perú enfrenta un escenario adverso configurado por el encarecimiento internacional del petróleo producto de los conflictos en Medio Oriente, el alza de las tasas de interés globales y el impacto climático.

La estrategia económica se estructura en cuatro bloques específicos de intervención inmediata:

Subsidios y bonos a familias vulnerables: Se otorgarán subsidios transitorios con una duración de 3 a 4 meses con el objetivo directo de proteger el poder adquisitivo frente a la inflación. Este beneficio económico estará focalizado en los hogares en situación de pobreza del sur andino, la población afectada por lluvias, huaycos y desbordes en el norte, así como sectores de vulnerabilidad social entre los que se incluye a jubilados y adultos mayores. Mantenimiento preventivo de infraestructura pública: Se destinará presupuesto directo a la conservación e inspección de locales escolares, centros de salud, comisarías y la red vial nacional. La medida busca prevenir el deterioro severo de la infraestructura antes del embate climático, bajo el principio de que resulta más costoso reconstruir que mantener. Para asegurar la ejecución real, se asignará responsabilidad administrativa directa a los directores de colegios, jefes de centros médicos y comisarios. Destrabe de obras de inversión y vivienda popular: Se dará prioridad a la continuidad y liquidación de aproximadamente 250 obras públicas paralizadas en el país que cuenten con un avance físico superior al 50%, apelando además al mecanismo de Obras por Impuestos para acelerar los saldos pendientes. Paralelamente, se inyectará capital a los programas habitacionales MiVivienda y Techo Propio para reactivar proyectos de construcción que se encuentran listos para su ejecución. Inyección de liquidez y alivio tributario para Mypes y sectores golpeados: Se implementará un paquete financiero que contempla el aplazamiento de obligaciones tributarias y la eventual exoneración del Impuesto a la Renta para actividades severamente impactadas por el clima, como la pesca. Asimismo, se dispondrá la liberación de saldos en las cuentas de detracciones para dar caja a las empresas y se habilitarán préstamos preferenciales con garantías estatales para las micro y pequeñas empresas a través del Fondo Crecer.

Para sostener este despliegue, la presidenta Keiko Fujimori ratificó que se modificarán las reglas fiscales con el fin de elevar el déficit a 2.4% e inyectar S/ 18 mil millones adicionales para el 2027.

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