Incendios forestales en Perú: despliegan tropas y aeronaves en siete regiones

El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, despliega personal militar, aeronaves y equipos para combatir los incendios forestales en Perú, que afectan a siete regiones: Cusco, Ayacucho, Apurímac, Junín, Áncash, Arequipa y Cajamarca.

En Ayacucho, efectivos del Ejército trabajan para controlar el fuego en Huanta, mientras que en Puno realizan labores de mitigación en el distrito de Huacullani.

En Cusco, la Fuerza Aérea del Perú utiliza aeronaves de reconocimiento y helicópteros MI-17 equipados con sistemas helibalde para descargar agua.

Asimismo, el Comando Especial VRAEM ejecuta operaciones terrestres y aéreas para contener las llamas y proteger a la población y los recursos naturales.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el país registra 58 incendios forestales activos. Además, los siniestros reportados en Parobamba y Matacoto, en Áncash, y Puyca, en Arequipa, fueron extinguidos.

En Sihuas, Áncash, el incendio del sector Pampay permanece controlado y ha destruido 25 hectáreas de cobertura natural.

Las autoridades continúan monitoreando las emergencias y coordinando acciones para reducir los daños ambientales y proteger a las comunidades afectadas.

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Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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