Indecopi alerta retiro de lote de sulfato ferroso de 300 mg por riesgos a la salud

Nuevamente alertas por fallas en los medicamentos. El Indecopi advirtió que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso la destrucción y retiro de distribución a todas las unidades de un lote del producto farmacéutico Sulfato Ferroso de 300 mg, que es utilizado para combatir la anemia.

Según señala el Digemid, el retiro se debe a que el producto no pasó la prueba de calidad, la cual especifica que el lote 2077104, con registro sanitario EN-05853, no disuelve correctamente, lo que podría causar perjudicaciones a los consumidores.

La empresa a la que pertenece estos productos es de Laboratorios Portugal S. R. L., por lo que exhortan a los consumidores a verificar los fármacos atribuidos a esta medicina y no consumir las unidades que tengan las características señaladas como el lote o el registro sanitario. Por ello, el Digemid pone a disposición de la ciudadanía el siguiente número telefónico para reportar cualquier anomalía: (01) 631 4300.

Por otro lado, Indecopi señala que el Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta para difundir información sobre productos que pueden ocasionar riesgos sobre la salud o seguridad de los usuarios o bienes.

