INPE extrema medidas en penales del norte peruano para frenar las extorsiones

En el marco de la política institucional orientada a reforzar el control y el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios de la Oficina Regional Norte Chiclayo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) viene adoptando medidas extraordinarias para enfrentar a la criminalidad organizada y contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Como parte de estas acciones, se dispuso el cambio de directores en los establecimientos penitenciarios de Piura, Cajamarca y Trujillo. Joel Quezada Márquez fue designado como nuevo director del Establecimiento Penitenciario de Piura; Milton Guevara Mendoza asumió la dirección del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca; y José Cabanillas Noriega, la del Establecimiento Penitenciario de Trujillo.

Estas designaciones tienen como objetivo fortalecer la conducción de los establecimientos penitenciarios, garantizar el orden interno, reforzar los mecanismos de seguridad y restablecer plenamente el principio de autoridad, en concordancia con la política institucional del INPE y las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.

Los nuevos directores vienen reforzando las acciones de seguridad, control e inteligencia penitenciaria, así como la coordinación con las instituciones competentes, con la finalidad de impedir que los establecimientos penitenciarios sean utilizados para planificar, coordinar o ejecutar actividades ilícitas desde su interior.

En dichos centros de reclusión se encuentran internos vinculados a organizaciones y bandas criminales, por lo que se vienen intensificando las acciones destinadas a detectar y neutralizar cualquier intento que pueda poner en riesgo el orden y la seguridad penitenciaria.

Entre las principales medidas implementadas se encuentra el fortalecimiento de las labores de inteligencia penitenciaria al interior de los establecimientos, con el objetivo de identificar oportunamente a internos que pretendan vulnerar la seguridad; el ordenamiento de la población penitenciaria de acuerdo con su clasificación, etapa y régimen correspondiente; así como la continuidad de los procedimientos de traslado de internos de alta peligrosidad previamente identificados, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

En el Establecimiento Penitenciario de Trujillo, además, se han intensificado las acciones de control a visitantes mediante un trabajo articulado con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Estas acciones comprenden la identificación, revisión, detección, neutralización e incautación de objetos y artículos prohibidos que puedan representar un riesgo para la seguridad del establecimiento.

Asimismo, en el ingreso al penal de Trujillo se ha reforzado la seguridad con arcos detectores de metales, equipos de escaneo corporal y máquinas de rayos X, operados con el apoyo de personal de la 32.ª Brigada de Infantería de Trujillo, lo que permite fortalecer las medidas de prevención y control en los accesos al establecimiento penitenciario.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ