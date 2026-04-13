Intervienen combi con propaganda de candidato de Fuerza Popular durante jornada electoral

La Fiscalía de Prevención del Delito, el Jurado Nacional Electoral y la Policía Nacional intervinieron un vehículo en Áncash que exhibia fotografías y banners de un candidato de Fuerza Popular, pese a que está prohibido según la Ley Orgánica de Elecciones.

La unidad, que se encontraba estacionada a menos de 50 metros del centro de votación ubicado al interior de la Universidad Nacional del Santa en Nuevo Chimbote, fue cubierta con papeles blancos por las autoridades locales. En el lugar no se hallaron a los ocupantes.

El Ministerio Público recordó que es un delito electoral infringir esta norma y la pena puede llegar hasta dos años de pena privativa de la libertad. Se pudo conocer que se iniciarán investigaciones para determinar la responsabilidad del partido político y el candidato Galindo Muñoz.

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