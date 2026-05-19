Jefe del IGP tras sismo en Ica: “Tenemos que estar listos para un terremoto de 8.8 en Lima”

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, tras el sismo de 6.1 grados que sacudió la ciudad de Ica, informó que la institución identificó que el sismo fue céntrico pero fuerte en los lugares donde inició, lo que produjo ondas en las regiones alejadas, como Lima o parte de Ayacucho.

En ese sentido, llamó a la ciudadanía a tomar con más precaución y tranquilidad este tipo de eventos, recordando que el Perú es un país altamente sísmico debido a que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que contituye 40 mil kilómetros desde Sudamerica hasta islas en Oceanía.

“Los sismos son de todos los días, tenemos que aprender a comportarnos de manera adecuada bajo una preparación en familia”, indicó.

En ese sentido, descartó que el sismo genere un tsunami en el litoral peruano; pero no descarta posibles réplicas.

“Nos debemos preparar para un sismo de 8.8 grados”

Con preocupación, el ingeniero Tavera subrayó que los peruanos tienen que estar preparados o deben prepararse para un sismo de gran magnitud en la costa de Lima, que podría llegar a grandes magnitudes que dejarían muy mal herida a la capital.

“Frente a la costa de Lima se espera que en algún momento ocurra un sismo de gran magnitud probablemente de 8.8, por eso es que los simulacros se hacen ante un sismo de esa magnitud”, recalcó Tavera.

Con base a esta posibilidad, también advirtió que se esperan sismos de importancia en las zonas de Chala, Nazca, Arequipa, Moquegua y Tacna. “Por eso las familias tienen que prepararse ante un evento que nadie quisiera que ocurra”, comentó el jefe del IGP.

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