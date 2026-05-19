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Debate presidencial: Conoce los cuatro temas sobre los que debatirán Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

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Debate presidencial: Conoce los cuatro temas sobre los que debatirán Roberto Sánchez y Keiko Fujimori
Felipe Morales
Felipe Morales
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó los cuatro ejes temáticos que se abordarán en el debate presidencial de este 31 de mayo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú debatirán sobre:

  • Seguridad ciudadana.
  • Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos.
  • Educación y salud.
  • Economía, empleo y reducción de la pobreza.

El encuentro será uno de los momentos más importantes de la campaña electoral y permitirá conocer las propuestas y posiciones de ambos candidatos rumbo a la segunda vuelta.

El esperado debate de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se desarrollará el domingo 31 de mayo a las 8:00 pm, en el Centro de Convenciones de Lima. El evento será transmitido a todo el país por Latina Televisión.

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