‘Jhonsson Pulpo’ permanece en la Dircote a la espera de que el INPE lo clasifique a un penal

Luego de ser capturado en Bolivia el pasado 1 de septiembre, Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, llegó a Lima para enfrentar a la justicia peruana. El cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’ fue entregado por las autoridades bolivianas y trasladado a la capital bajo una fuerte custodia policial.

Una vez en Lima, fue conducido inicialmente a la sede de la División de Investigación de Lavado de Activos, ubicada en el distrito de La Victoria. Posteriormente, fue derivado a las instalaciones de la Dircote, donde permanece hasta el momento.

Ahí se realizan las diligencias destinadas a determinar el establecimiento penitenciario al que será trasladado. Su permanencia en esta dependencia se desarrolla bajo un importante despliegue de seguridad.

Aproximadamente 15 efectivos de la Policía Nacional permanecen en los exteriores de la sede, mientras que también fueron instaladas rejas y vallas metálicas para reforzar la seguridad en la zona.

Sobre Jhonsson Cruz Torres pesa una condena de cadena perpetua dictada en la ciudad de Trujillo por el delito de robo agravado con subsecuente muerte. Además de esta sentencia, afronta otros procesos pendientes con la justicia peruana.

A LA ESPERA DE SU TRASLADO

Una vez que culminen las diligencias correspondientes, se espera que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine el establecimiento penitenciario donde Cruz Torres cumplirá la máxima pena impuesta en su contra.

El traslado a un penal permitirá que el cabecilla de ‘Los Pulpos’ cumpla la condena de cadena perpetua dictada en Trujillo y afronte los demás procesos que permanecen pendientes ante la justicia peruana.

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