Keiko Fujimori anuncia nuevos lineamientos de disciplina escolar que habilita la expulsión

En medio de las graves denuncias por diversos tipos de violencia en los entornos escolares del Perú, la presidenta Keiko Fujimori presentó este lunes 12 de octubre los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar, que busca reinstaurar el orden en las instituciones educativas, la autoridad de los docentes y establecer medidas frente a las conductas que afectan la convivencia y seguridad de los estudiantes.

Junto al ministro de Educación, José Antonio Chang, la mandataria señaló que estos comportamientos inadecuados requieren de respuesta “firme, oportuna y responsable”, y que por ello estos nuevos lineamientos tienen “un carácter” ssancionador proporcional “con criterios de gradulidad”.

“Por unos pocos estudiantes malcriados, no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría de estudiantes que vienen aquí a aprender, a formarse. Por eso, nuevamente vamos a reinstalar las suspensiones definitivas. Los más malcriados no van a estar en las aulas”, declaró a la prensa la presidenta Fujimori.

Docentes colocarán nota de conducta que podría sacar a los alumnos amonestados de los colegios

Los lineamientos establecidos contemplarán cambios donde los maestros tendrás las facultades suficientes para encargarse de las enseñanzas de conducta que podrán ser evaluadas a tráves de notas.

“Como me decía el director (del plantel educativo Felipe Santiago Estenos de Chaclacayo), no podían llamar la atención, estaban arrinconados. Con este nuevo reglamento, ellos podrán nuevamente corregir, guiar, ayudar a los estudiantes y volver a poner una nota de conducta”, señaló Fujimori.

En ese sentido, la mandataria indicó que las nuevas disposiciones contemplan sanciones graduales que tienen el propósito de corregir conductas erróneas y buscar la corrección.

“No vamos a permitir ni aceptar el bullying, la violencia, el acoso sexual. Y les digo a los chicos: díganle a los profesores, avísenle al director, porque inmediatamente ese individuo será puesto a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional”, dijo en su presentación.

Nuevos lineamientos de conductas: faltas leves, graves y muy graves

El ministro Chang explicó que en los nuevos lineamientos existen tres niveles: leves, graves y muy graves. Las faltas acumuladas pueden escalar a un nivel dependiendo de cuántas facumule el escolar dentro de los planteles o entorno. Según sea la conducta del estudiante, la evaluación varía entre 0 y 20, siendo menos de una puntación de 11 reprobatorio y sujeto a análisis.

Por ejemplo, el uso indebido de celulares y otros dispositivos digitales se considera grave; la reincidencia en tres o más infracciones leves durante el año también podrán ser evaluadas de gravedad, al igual que las tardanzas injustificadas reiteradamente.

Por otro lado, el titular manifestó que cada institución tendrá su proponia autonomía para establecer ciertas reglas de presentación, pero que estarán bajo estándares, como el “no permitir maquillajes, pintado de uñas y pelos escesivamente largos o pintados”. También señaló que las faldas tendrán “una medida adecuada”.

Las agresiones físicas leves sin lesión o psicológicas y la posesión y/o consumo de sustancias prohibidas también son acciones señaladas como graves.

Las faltas graves comprenden de acoso escolar, violencia sexual, actos de discriminación, extorsión, cobro de cupos, hurto o robo, porte o uso de armas, posesión de artefactos incendiarios o explosivos y la destrucción intencional de infraestructura educativa, entre otras posibles conductas violentas.

Todas las faltas serán registradas considerando cinco criterios: dad y desarrollo del estudiante, historial de conducta, contexto y motivos, grado del daño causado, además de respuestas psicológicas, como el arrepentimiento y reparación.

Respuestas ante faltas de conducta en escolares

Las sanciones de las cuáles pueden ser enjuiciados los alumnos son la amonestación, reparación del daño, restricciones temporales al centro educativo, suspensión, matrícula condicional y separación definitiva de la institución, todo ello dependiéndo de la gravedad de cada caso.

En el caso de que la última falta, las familias podrán solicitar la reconsideración de tres días hábiles a las instituciones, que tendrán cinco días para cambiar o mantener la decisión.

Sin embargo, las sanciones no buscan que el escolar en falta pierda el acceso a la educación. Según indicó el ministro, los lineamientos contemplan mecanismos para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes infractores a través de escuelas de reingreso y segunda oportunidad, aulas digitales híbridas, centros educativos disciplinarios y espacios comunitarios de aprendizaje. Las alternativas incluyen acompañamiento psicológico para apoyar en la reinserción.

Si los lineamientos son aprobados oficialmente, las instituciones escolares tendrán un plazo de 30 días para adecuar la documentación de gestión interna bajo las nuevas directrices de conducta.

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