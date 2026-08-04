Confirman fecha de llegada al Perú del Papa León XIV: aquí los detalles

Fuentes de Latina Noticias pudieron confirmar que el Papa León XIV llegará al Perú el próximo miércoles 11 de noviembre. Durante la mañana de este 5 de agosto se hará el anuncio oficial desde el Vaticano, más específicamente hacia las 5:00 am o 6:00 a.m. (hora peruana).

En esa misma línea, de acuerdo a información de La Nación, el Papa León XIV visitará tres países sudamericanos en noviembre: Uruguay, Argentina y Perú, en ese orden. Asimismo, adelantó que el sumo pontífice permanecerá en tierras argentinas del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre.

“Será el primer viaje de León XIV a América del Sur y la gira se iniciará en Uruguay y concluirá en Perú, patria adoptiva del pontífice, cuya nacionalidad obtuvo en agosto de 2015, al cabo de una prolongada actuación como misionero de la comunidad agustina en regiones de alta vulnerabilidad social”, señala el medio argentino.

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