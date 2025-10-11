Latam cancela vuelos a Cusco por mantenimiento en aeropuerto: conoce por cuántos días

Latam Airlines Perú anunció la cancelación de todos sus vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, debido a los trabajos de mantenimiento programados por Corpac (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial).

La suspensión de operaciones se aplicará desde las 8 p. m. del lunes 13 hasta las 8 a. m. del martes 14 de octubre, periodo durante el cual la pista de aterrizaje permanecerá cerrada para garantizar la seguridad de las maniobras aéreas.

“Esta medida responde a trabajos de infraestructura ajenos al control y responsabilidad de la compañía”, informó Latam a través de un comunicado oficial.

La aerolínea también señaló que está brindando asistencia a los pasajeros afectados para reprogramar sus vuelos o solicitar devoluciones según las políticas vigentes.

El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete es una de las terminales aéreas más transitadas del país, con conexiones diarias desde Lima y otras regiones. Por ello, la medida podría afectar el flujo turístico hacia la ciudad imperial.

