Ley Seca 2026 ya entró en vigor: ¿qué restricciones contempla y hasta cuándo rige?

Desde este sábado 11 de abril a las 8:00 a.m. rige esta restricción impuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a menos de 24 horas del inicio de los comicios del 12 de abril.

Quedan pocas horas para las Elecciones Generales 2026 y, según el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos que las comercialicen. Para ello, se realizará la fiscalización correspondiente a cargo de las Municipalidades y personal del JNE.

De incumplirse esta ‘Ley Seca’, se aplicarán sanciones no menores al 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días de multa, es decir, un aproximado de 3 mil 390 soles. Si quien infringe esta norma comete resistencia a las autoridades o hace disturbios bajo los efectos del alcohol, enfrentará una pena de prisión efectiva no mayor a 6 meses. Por otro lado, los establecimientos que atiendan durante estas fechas podrán ser clausurados o inhabilitados inmediatamente por los fiscalizadores.

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Desde las 08:00 horas de este sábado 11 de abril está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, lo cual se extiende hasta las 08:00 horas del lunes 13 de abril. pic.twitter.com/sCXWxZ3Lwc — JNE Perú (@JNE_Peru) April 11, 2026

¿HASTA CUÁNDO RIGE LA LEY SECA?

El Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto que esta prohibición permanezca hasta el lunes 13 de abril, a las 8:00 a.m., es decir, una vez concluido el proceso de votación a nivel nacional del domingo 12 de abril.

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