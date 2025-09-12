Liberan a presuntos extorsionadores de padres de ex trabajador de congresista Darwin Espinoza

En Chimbote, unos presuntos extorsionadores fueron liberados tras la decisión de un juez. En total, 3 sujetos que habrían extorsionado a los padres de Kevin Haro, ex trabajador del congresista Darwin Espinoza, fueron liberados pese a haber sido detenidos recibiendo 3 mil soles como parte de la extorsión.

Yuli Rodríguez Pajuelo, madre de Kevin Haro y su hermano, Ali Haro, ahora temen por sus vidas tras la decisión del juez unipersonal de flagrancia de la Corte del Santa, Andrés Vargas Celis, llegó junto a sus familiares al frontis de la Corte Superior de Justicia para protestar por esta medida que la calificaron de injusta, pues pone en riesgo sus vidas y la de sus hijos.

Cabe mencionar que los sujetos que ahora están libres se grabaron disparando a la casa de sus víctimas en la urbanización Bella Mar en Chimbote, donde además dejaron dos cartuchos de dinamitas que milagrosamente no explotaron.

Asimismo, cámaras de seguridad captaron el accionar de los delincuentes quienes exigían el pago de 20 mil soles para no atentar contra la vida de Kevin Haro, ex trabajador del Congreso de la República.

La Policía en un exitoso operativo logró capturar al chófer Nerry Jesús Mercedes Méndez, Gloria Isabel Rodríguez Sánchez, y a su madre Rosa Sánchez Polo de 72 años cuando llegaron en un automóvil a la casa de sus víctimas para cobrar tres mil soles como parte de la extorsión que era dirigida por otro delincuente a través de llamadas de WhatsApp.

