Médico legista habría falsificado certificados de defunción para estafar por S/22 millones a seguros y pensiones

Una investigación de la División de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público y la Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro identifica al médico legista Edgar Eduardo Poma Condori como presunto cabecilla de una organización criminal que habría usado certificados de defunción y documentación falsa para generar cobros de seguros y pensiones por alrededor de S/22 millones.

EL ORIGEN DE LAS INDAGACIONES

La investigación inició hace dos años, cuando las autoridades detectaron un patrón: personas que habían fallecido años atrás aparecían nuevamente afiliadas a sistemas previsionales, registraban aportes y una supuesta vida laboral. Posteriormente, volvían a morir de manera oficial y sus supuestos familiares solicitaban seguros de vida y gastos de sepelio.

Poma habría utilizado su condición de médico legista para elaborar certificados con fechas falsas. Todos los integrantes de la presunta organización fueron detenidos y cumplen 18 meses de prisión preventiva. Las autoridades también buscarán determinar si este mecanismo ha sido utilizado para dar por muertas a personas buscadas por la justicia.

LOS CASOS DE LOS FALLECIDOS

Josué Valdez Gutiérrez. Según su acta de defunción, murió el 11 de noviembre de 2020 en Paucartambo, Cusco, por una neumonía provocada por COVID-19. El certificado fue firmado por Poma Condori; sin embargo, los investigadores determinaron que ya había fallecido en febrero de 2003. Pese a ello, en 2020 la empresa Raquelita realizó aportes a su cuenta previsional en Prima. Raquel Rojas Díaz se presentó como su esposa y solicitó los gastos de sepelio y el cobro del seguro. El 13 de enero de 2022, la cuenta de Valdez recibió un pago de una compañía de seguros por S/1,3 millones.

Según su acta de defunción, murió el 11 de noviembre de 2020 en Paucartambo, Cusco, por una neumonía provocada por COVID-19. El certificado fue firmado por Poma Condori; sin embargo, los investigadores determinaron que ya había fallecido en febrero de 2003. Pese a ello, en 2020 la empresa Raquelita realizó aportes a su cuenta previsional en Prima. Raquel Rojas Díaz se presentó como su esposa y solicitó los gastos de sepelio y el cobro del seguro. El 13 de enero de 2022, la cuenta de Valdez recibió un pago de una compañía de seguros por S/1,3 millones. César Chura Ticona. Fue afiliado al sistema previsional el 11 de mayo de 2020 y falleció en noviembre de ese año. Su certificado también llevaba la firma del doctor Poma Condori. Evelyn Enoki Torres se presentó como su esposa y el seguro previsional desembolsó S/941.983,95. Según la investigación, ella también figuraba como beneficiaria y madre de un hijo de Ronald Hancco Gallegos, quien fue afiliado en junio de 2022 y murió ocho meses después.

Fue afiliado al sistema previsional el 11 de mayo de 2020 y falleció en noviembre de ese año. Su certificado también llevaba la firma del doctor Poma Condori. Evelyn Enoki Torres se presentó como su esposa y el seguro previsional desembolsó S/941.983,95. Según la investigación, ella también figuraba como beneficiaria y madre de un hijo de Ronald Hancco Gallegos, quien fue afiliado en junio de 2022 y murió ocho meses después. Rosa Pimentel Tapia. Falleció en 2013 y habría vuelto a morir documentalmente en 2022, tres meses después de ser afiliada a AFP Integra, lo que generó un cobro de S/88 mil.

Falleció en 2013 y habría vuelto a morir documentalmente en 2022, tres meses después de ser afiliada a AFP Integra, lo que generó un cobro de S/88 mil. César Quispe Arriaga. Falleció en 2013 y habría sido afiliado como trabajador fantasma antes de que se registrara su muerte por segunda vez, en 2024, tras la cual sus supuestos beneficiarios cobraron S/1 millón.

La investigación también alcanzó a las funerarias Luz en el Cielo y De Alcázar, así como a la empresa Delta Elite Seguridad-Vigilancia, donde figuraban como trabajadores tres personas que ya habían fallecido.

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