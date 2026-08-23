Médico legista habría falsificado certificados de defunción para estafar por S/22 millones a seguros y pensiones
Una investigación de la División de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público y la Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro identifica al médico legista Edgar Eduardo Poma Condori como presunto cabecilla de una organización criminal que habría usado certificados de defunción y documentación falsa para generar cobros de seguros y pensiones por alrededor de S/22 millones.
EL ORIGEN DE LAS INDAGACIONES
La investigación inició hace dos años, cuando las autoridades detectaron un patrón: personas que habían fallecido años atrás aparecían nuevamente afiliadas a sistemas previsionales, registraban aportes y una supuesta vida laboral. Posteriormente, volvían a morir de manera oficial y sus supuestos familiares solicitaban seguros de vida y gastos de sepelio.
Poma habría utilizado su condición de médico legista para elaborar certificados con fechas falsas. Todos los integrantes de la presunta organización fueron detenidos y cumplen 18 meses de prisión preventiva. Las autoridades también buscarán determinar si este mecanismo ha sido utilizado para dar por muertas a personas buscadas por la justicia.
LOS CASOS DE LOS FALLECIDOS
- Josué Valdez Gutiérrez. Según su acta de defunción, murió el 11 de noviembre de 2020 en Paucartambo, Cusco, por una neumonía provocada por COVID-19. El certificado fue firmado por Poma Condori; sin embargo, los investigadores determinaron que ya había fallecido en febrero de 2003. Pese a ello, en 2020 la empresa Raquelita realizó aportes a su cuenta previsional en Prima. Raquel Rojas Díaz se presentó como su esposa y solicitó los gastos de sepelio y el cobro del seguro. El 13 de enero de 2022, la cuenta de Valdez recibió un pago de una compañía de seguros por S/1,3 millones.
- César Chura Ticona. Fue afiliado al sistema previsional el 11 de mayo de 2020 y falleció en noviembre de ese año. Su certificado también llevaba la firma del doctor Poma Condori. Evelyn Enoki Torres se presentó como su esposa y el seguro previsional desembolsó S/941.983,95. Según la investigación, ella también figuraba como beneficiaria y madre de un hijo de Ronald Hancco Gallegos, quien fue afiliado en junio de 2022 y murió ocho meses después.
- Rosa Pimentel Tapia. Falleció en 2013 y habría vuelto a morir documentalmente en 2022, tres meses después de ser afiliada a AFP Integra, lo que generó un cobro de S/88 mil.
- César Quispe Arriaga. Falleció en 2013 y habría sido afiliado como trabajador fantasma antes de que se registrara su muerte por segunda vez, en 2024, tras la cual sus supuestos beneficiarios cobraron S/1 millón.
La investigación también alcanzó a las funerarias Luz en el Cielo y De Alcázar, así como a la empresa Delta Elite Seguridad-Vigilancia, donde figuraban como trabajadores tres personas que ya habían fallecido.