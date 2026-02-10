Lluvias afectarán la costa del Perú desde el 11 de febrero, según Senamhi

La sensación de bochorno y las precipitaciones se avecinan en la costa de nuestro país para los próximos días, según pronostica el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El organismo prevé que desde Tumbes hasta Piura habrán lluvias entre el 11 y el 15 de febrero.

El Senamhi atribuye estas condiciones climáticas durante estas fechas al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hasta el mar; por otro lado, el incremento de la humedad se debe a vientos provenientes del norte del país.

El panorama para la costa norte es de ligeras a moderadas lluvias; en cuanto a la costa central y sur, se esperan que estas precipitaciones sean de menor intensidad e intermitentes, especialmente durante las horas del atardecer, la noche y la madrugada.

Sin embargo, la institución informó que sí habrán intervalos de horas con brillo solar, el que podría traer la sensación de bochorno en estas zonas del litoral.

☀️🌧 #HablemosDe #Senamhi #Minam Lluvias de verano ☂️🔅 El aumento de la humedad y el desplazamiento de nubosidad desde la Amazonía y los Andes generan lluvias en costa, sierra y selva, principalmente por las tardes, noches y madrugadas. #LluviasDeVerano #ClimaPerú pic.twitter.com/Kg1eixkJDS — Senamhi (@Senamhiperu) February 10, 2026

