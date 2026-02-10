Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Perú

Lluvias afectarán la costa del Perú desde el 11 de febrero, según Senamhi

Perú
Lluvias afectarán la costa del Perú desde el 11 de febrero, según Senamhi
M.F. Simborth
M.F. Simborth
Compartir

La sensación de bochorno y las precipitaciones se avecinan en la costa de nuestro país para los próximos días, según pronostica el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El organismo prevé que desde Tumbes hasta Piura habrán lluvias entre el 11 y el 15 de febrero. 

El Senamhi atribuye estas condiciones climáticas durante estas fechas al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hasta el mar; por otro lado, el incremento de la humedad se debe a vientos provenientes del norte del país.

El panorama para la costa norte es de ligeras a moderadas lluvias; en cuanto a la costa central y sur, se esperan que estas precipitaciones sean de menor intensidad e intermitentes, especialmente durante las horas del atardecer, la noche y la madrugada.

Sin embargo, la institución informó que sí habrán intervalos de horas con brillo solar, el que podría traer la sensación de bochorno en estas zonas del litoral.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo