Lo último que se sabe sobre la búsqueda de tres montañistas peruanos desaparecidos en el Huascarán

La búsqueda de los tres montañistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán entra hoy, jueves 16 de julio, en una nueva fase: dos helicópteros sobrevolarán la zona mientras más de 20 especialistas en montaña continúan rastreando el terreno a pie. Ya han transcurrido más de 24 horas sin señales de Artidoro Salas, Saúl Mendoza y Alejandro Ugarte.

Desde Huaraz, los allegados de Artidoro aguardan noticias mientras preparan una nueva salida de apoyo. “Cada minuto es crucial para ellos. Son tres vidas que se encuentran sin equipaje”, señaló Lucero Salas, familiar del alpinista, quien precisó que los andinistas suelen dejar sus pertenencias en el campamento 1 o 2 antes de continuar el ascenso sólo con lo necesario para escalar. Amigos y parientes se han organizado para entregar víveres y otros insumos que faciliten las labores de los rescatistas.

Los padres de Alejandro Ugarte viajaron a Áncash para seguir de cerca la operación, mientras que en Lima sus demás familiares esperan buenas noticias. Su prima, Rosa Jordán, relató a Latina Noticias que el último contacto se produjo el martes a las 10 de la mañana, cuando el fotógrafo llamó a su novia para pedir el envío urgente de drones y helicópteros, ya que el grupo no lograba salir de la zona. Desde entonces no se ha vuelto a saber de él ni de sus compañeros. También expresó su preocupación por la condición asmática de su primo, pese a su experiencia recorriendo la Cordillera Blanca y otras zonas montañosas del país.

ASÍ SE COMUNICÓ LA EMERGENCIA

La operación comenzó con una llamada satelital que alertó sobre la desaparición de los tres peruanos cuando intentaban alcanzar la cumbre del Huascarán. Una de las hipótesis es que podrían estar perdidos entre el campo base 1 y el 2. Simón, un andinista checo presente en la zona, indicó que la necesidad de un rescate se confirmó alrededor de las 5:30 o 6:00 de la tarde.

La emergencia se desencadenó cuando el grupo ascendía por el sector conocido como “la garganta”, ubicado a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Según Simón, dos connacionales suyos notaron que sus compañeros no respondían y subieron a buscarlos; luego se sumaron dos españoles que también se encontraban en el área.

Al parecer, una fuerte tormenta habría afectado la travesía. Un grupo de avanzada ha encontrado carpas y pertenencias que podrían corresponder a los desaparecidos, hallazgo que permiten acortar el área de búsqueda, en la que también participan helicópteros de la Policía y la Fuerza Aérea.

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