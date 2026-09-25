Loreto: Minsa despliega 23 brigadas ante aumento de casos de sarampión en Alto Monte

Más de 23 casos de sarampión fueron confirmados en el centro poblado de Alto Monte, ubicado en el distrito de San Pablo, provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto. Ante el incremento de contagios, el Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha una intervención sanitaria para reforzar la vacunación, detectar nuevos casos y brindar atención a la población.

La situación también dejó un fallecimiento: un adolescente de 16 años murió por complicaciones asociadas al sarampión. De acuerdo con las autoridades sanitarias, el menor no había recibido la vacuna contra esta enfermedad.

MINSA DESPLIEGA 23 BRIGADAS EN ALTO MONTE

Como parte de la respuesta frente al brote, el Minsa, junto con la Dirección Regional de Salud (Diresa) Loreto y con asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reforzó las labores de vigilancia epidemiológica e inmunización.

Un equipo especializado del Ministerio de Salud viajó desde Lima para coordinar las acciones con el Comité Técnico Regional.

En Alto Monte fueron desplegadas 23 brigadas: 19 dedicadas exclusivamente a la vacunación y cuatro encargadas de brindar atención integral. El trabajo continuará durante todo octubre.

VACUNACIÓN SE EXTENDERÁ A OTRAS LOCALIDADES DE LORETO

El plan sanitario contempla ampliar la inmunización hacia diferentes puntos de la región, entre ellos Yurimaguas, San Juan, Punchana, Iquitos, Belén, Caballococha, Datem del Marañón, Santa Rosa, San Pablo y Mazán.

El objetivo es elevar el número de personas protegidas y disminuir las posibilidades de que el virus continúe propagándose hacia otras comunidades.

Hasta el momento, las intervenciones realizadas en Loreto han permitido vacunar aproximadamente a 23.000 personas. Sin embargo, el sector Salud advirtió que aún existe una población que no ha completado su esquema de inmunización.

ADOLESCENTE DE 16 AÑOS FALLECIÓ POR COMPLICACIONES

El Minsa informó también sobre la muerte de un adolescente de 16 años en Loreto. Según la información proporcionada por las autoridades, el menor no contaba con la vacuna contra el sarampión.

Su diagnóstico fue establecido mediante criterios clínicos y el vínculo epidemiológico con otros casos, y posteriormente se reportaron complicaciones asociadas a la enfermedad.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud pidió a padres y cuidadores verificar que los menores tengan sus vacunas completas y acudir a los establecimientos de salud para recibir las dosis pendientes.

MÁS DE 1,2 MILLONES DE DOSIS APLICADAS EN EL PAÍS

A nivel nacional, la campaña de vacunación contra el sarampión, iniciada en abril, registra 1.239.601 dosis administradas.

El país cuenta además con un stock de más de dos millones de dosis para continuar con la protección de la población y ampliar la cobertura de inmunización.

El Minsa también anunció que durante el primer trimestre de 2027 se aplicarán 1,4 millones de dosis adicionales como parte de un barrido nacional contra el sarampión.

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