CONFIEP exhorta al Congreso a actuar con urgencia frente a la inseguridad, El Niño y la reactivación económica

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas exhortó al Parlamento a evaluar “con celeridad y responsabilidad” el pedido presentado por el Poder Ejecutivo. El gremio también planteó medidas para reactivar la inversión y el empleo.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) exhortó al Congreso de la República a actuar con urgencia frente a la inseguridad ciudadana, los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y la necesidad de reactivar la economía nacional.

A través de un comunicado difundido este 25 de septiembre, el principal gremio empresarial del país pidió al Parlamento evaluar con celeridad el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo y aprobar aquellas medidas que permitan atender estas prioridades.

CONFIEP señaló que las facultades que eventualmente sean otorgadas deben ser claras, delimitadas y sujetas a mecanismos de control, además de contar con plazos de ejecución, metas verificables y rendición pública de cuentas.

El gremio empresarial precisó que su pedido no implica otorgar un “cheque en blanco” al Gobierno, sino brindar las herramientas necesarias para implementar medidas frente a los problemas que considera prioritarios y, al mismo tiempo, exigir resultados.

PIDEN ACCIONES FRENTE A LA INSEGURIDAD Y EL RIESGO CLIMÁTICO

En su pronunciamiento, CONFIEP sostuvo que la lucha contra la delincuencia y la prevención ante posibles emergencias climáticas requieren decisiones sin mayores postergaciones.

El gremio advirtió que la falta de medidas afecta a las familias, trabajadores, emprendedores y pequeñas y medianas empresas a nivel nacional.

Asimismo, planteó la necesidad de impulsar acciones orientadas a recuperar la inversión y el empleo formal, así como proteger la actividad productiva.

OFRECEN APOYO TÉCNICO

La organización manifestó su disposición a colaborar técnicamente con el Gobierno en la formulación e implementación de medidas que contribuyan a la generación de empleo formal y a mejorar las condiciones para la actividad económica. “El Perú necesita decisiones, ejecución y resultados”, concluyeron.

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