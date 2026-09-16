Los Mirlos llegan al Tiny Desk este jueves 17: descubre dónde ver el concierto

La agrupación peruana estrenará este jueves 17 de septiembre su presentación en el reconocido formato de NPR Music. El repertorio incluirá clásicos como “La danza de Los Mirlos” y temas de su nueva etapa musical.

La cumbia amazónica peruana está a punto de hacer sonar sus guitarras en uno de los escenarios musicales más conocidos de internet. Los Mirlos debutarán en Tiny Desk Concerts este jueves 17 de septiembre, como parte de la programación especial de NPR Music por el Mes de la Música Latina.

La presentación estará disponible desde las 10:00 a. m., hora peruana, a través de las plataformas digitales de NPR Music y su canal de YouTube.

Con esta sesión, la agrupación reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura continúa ampliando su presencia internacional tras su debut en Coachella 2025 y su paso por escenarios como el Roskilde Festival de Dinamarca.

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