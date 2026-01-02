Los primeros temblores del 2026 se sintieron en Áncash y Lambayeque, según el IGP

El Perú inició el año con el registro de dos movimientos sísmicos de ligera a moderada magnitud, ocurridos durante la mañana y la tarde del 2 de enero de 2026, según información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer sismo reportado ocurrió a las 08:16:00 horas (hora local) y alcanzó una magnitud de 3,7. El epicentro se localizó a 61 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash. De acuerdo con los reportes preliminares, el movimiento fue percibido de manera leve por algunos pobladores, sin generar situaciones de pánico ni interrupciones significativas en las actividades cotidianas.

Horas más tarde, a las 14:32:29, se registró un segundo evento sísmico de magnitud 4,1, cuyo epicentro se ubicó a 125 kilómetros al oeste de Pimentel, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque. Este movimiento presentó una intensidad ligeramente mayor; sin embargo, tampoco se reportaron afectaciones en infraestructura ni emergencias asociadas.

Hasta el momento, las autoridades locales, junto con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), no han informado del registro de daños materiales, personas damnificadas ni fallecidos como consecuencia de estos sismos. Las evaluaciones preventivas continúan desarrollándose en las zonas cercanas a los epicentros, como parte de los protocolos establecidos.

El IGP recordó que el Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica a nivel mundial, por lo que este tipo de eventos son frecuentes. En ese contexto, recomendó a la población mantenerse preparada, identificar zonas seguras en viviendas y centros de trabajo, y participar activamente en los simulacros de sismo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse a través de fuentes oficiales y reforzar una cultura de prevención frente a desastres naturales.

¿CÓMO ACTUAR DURANTE UN SISMO?

Ante un sismo, la información y la calma salvan vidas. Al sentir el movimiento, conserva la serenidad, agáchate, cúbrete y sujétate lejos de ventanas y objetos que puedan caer. No uses elevadores ni corras hacia salidas congestionadas. Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes y cables.

Tras el temblor, revisa a personas heridas, corta gas y electricidad si es seguro, y sigue instrucciones oficiales. Evita difundir rumores; confía en fuentes verificadas. La preparación previa, con rutas y mochilas, marca la diferencia en comunidades informadas y solidarias siempre, antes, durante y después del evento sísmico para todos sin pánico.