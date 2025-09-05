Machu Picchu: Consettur continúa operando en Aguas Calientes | VIDEO

A pesar del fin de su contrato de concesión, la empresa Consettur continúa operando con normalidad en la localidad de Aguas Calientes. Según información oficial, su permanencia busca evitar afectaciones a los turistas.

El arquitecto César Medina, jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, indicó que el embarque en los buses del concesionario se realiza con normalidad, debido a la presencia de turistas que esperan abordar. Añadió que, además, se ampliará el horario de ingreso a la ciudadela para facilitar el acceso de los visitantes.

Manifestantes que rechazan la continuidad de Consettur llegaron al lugar para exigir que se garantice la seguridad jurídica establecida en el contrato de concesión y se respeten los derechos de la población de Urubamba.

“La empresa operadora San Antonio de Torontoy cuenta con el respaldo del pueblo y las comunidades de Machu Picchu. Buscamos legalidad, no conflictos sociales. Nos preocupa que Consettur permanezca allí y que, mediante mecanismos sociales, intenten generar disturbios”, afirmó uno de los manifestantes.

También señalaron que siguen de cerca el trámite correspondiente, ya que, según afirman, desde la municipalidad ya se habrían enviado los documentos para autorizar el funcionamiento de los buses locales.

“Consettur ya estaría siendo notificada para realizar un retiro progresivo, conforme al plan de acción. San Antonio de Torontoy asumirá temporalmente el servicio en el marco del plan de contingencia, hasta que se realice la licitación”, añadió un poblador.

Solo se ha autorizado el funcionamiento de 18 unidades de la empresa local, cuando la capacidad normal es de 24.

El presidente regional de Comercio Exterior y Turismo exhortó a la Municipalidad Provincial de Urubamba a convocar la nueva licitación a la brevedad, a fin de garantizar la conectividad y asegurar el traslado de pasajeros al santuario. Se espera que las autoridades resuelvan pronto la autorización de los nuevos operadores, sin afectar la actividad turística.