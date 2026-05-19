Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | Este martes 19 de mayo, la Presidencia de la República realizó actividades oficiales. A través de sus canales oficiales e institucionales y del Portal de Transparencia se conocieron los detalles de la agenda del jefe de Estado. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 19 DE MAYO

Aún no figura actividad en la agenda del mandatario. Desde la cuenta de Presidencia, se informó sobre el inicio del proyecto de electrificación rural en 70 localidades de Loreto, para el que se realizará una inversión superior a los 67.7 millones de soles.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

A través del portal de Transparencia, se verificó que el presidente José María Balcázar no registra visitas en Palacio de Gobierno. Sin embargo, el lunes 18 de mayo llegó hasta el despacho presidencial el Gobernador Regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, desde las 2:16 hasta las 4:14 pm. Luego, la presidenta de la Federación Nacional de Docentes de las Universidades Públicas del Perú – Histórica (FENDUPP-H), Graciela Alvarado Ávalos.

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