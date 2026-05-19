Suhaila Jad rompe el silencio tras separación de André Carrillo: “Debí haberme ido hace muchos años”

La separación entre Suhaila Jad y André Carrillo sigue dando qué hablar. La influencer española reapareció en redes sociales con un contundente comunicado en el que dejó entrever que su relación con el futbolista peruano atravesaba problemas desde hace mucho tiempo.

“Tardé en irme por amor, por mis hijos y por ingenua. Me equivoqué porque efectivamente debí haberme ido hace muchos años”, escribió Suhaila , dejando claro que la decisión de poner fin a la relación no fue reciente.

Pero eso no fue todo. La madre de los hijos del seleccionado peruano también lanzó fuertes frases sobre presuntas “humillaciones, engaños y faltas de respeto”, generando aún más especulaciones sobre lo que habría vivido junto al popular jugador conocido como “La Culebra”.

Además, Suhaila sorprendió al deslizar posibles diferencias con la familia del futbolista. En uno de sus mensajes aseguró que algunas personas cercanas a Carrillo hablarían mal de él e incluso cuestionó la exposición de imágenes familiares sin su autorización.

La polémica creció luego de que el padre del futbolista compartiera una fotografía junto a sus nietos, lo que muchos interpretaron como una indirecta tras las declaraciones de la española.

La historia de amor entre Carrillo y Suhaila parecía sólida durante años. Ella incluso dejó de lado proyectos televisivos para mudarse al extranjero y acompañar la carrera del futbolista. Sin embargo, sus recientes publicaciones evidencian que la relación habría llegado a un punto de quiebre definitivo. Todo indica que este conflicto recién comienza y que Suhaila aún tendría mucho más por decir.

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