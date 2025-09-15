Machu Picchu podría perder su título de Maravilla del Mundo por conflictos sociales y bloqueos

El primer día del paro de 48 horas en Machu Picchu comenzó con bloqueos en la vía férrea y restricciones en el transporte hacia la ciudadela inca, generando gran preocupación en el sector turístico. Desde la madrugada, pobladores de Ccorihuayrachina colocaron piedras en las rieles, impidiendo el normal funcionamiento de los trenes, mientras que en Machu Picchu Pueblo se redujo la circulación de buses de la empresa Consettur para evitar incidentes.

La organización New7Wonders, que en 2007 declaró a Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, emitió un pronunciamiento alertando que los conflictos sociales, la falta de coordinación institucional y la mala experiencia de los visitantes podrían dañar la imagen del Perú y hasta poner en riesgo la permanencia del santuario en esta prestigiosa lista mundial.

En paralelo, el titular de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco (Gercetur), Rosendo Baca, informó que se activó la red de protección al turista en coordinación con la Policía Nacional y el sector privado. Sin embargo, advirtió que el conflicto por la concesión de la ruta Hiram Bingham, actualmente otorgada a la empresa San Antonio de Torontoy, requiere una solución inmediata de alto nivel.

“Tenemos que resolver este problema con la presencia de los ministros de Turismo, Ambiente y Transportes. La imagen del país se ve afectada y ya se calcula una probable cancelación del 15% de paquetes turísticos hacia fin de año, lo que representa unos 300 millones de soles”, precisó.

La tensión se mantiene en la zona, mientras autoridades locales y nacionales buscan una salida para garantizar la continuidad del turismo en Machu Picchu, patrimonio cultural y atractivo clave para la economía del país.

