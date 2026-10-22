Oleajes anómalos provocan el cierre de 75 puertos en el litoral peruano: ¿hasta cuándo?

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú dispuso el cierre de 75 puertos a lo largo de todo el litoral nacional como medida de prevención ante el incremento de oleajes de moderada a fuerte intensidad.

De acuerdo con el reporte oficial del sector, la restricción comprende 15 puertos cerrados en el norte, 48 en el centro y 12 en el sur, buscando salvaguardar la integridad de los trabajadores pesqueros, la navegación náutica y el público que acude a las zonas de playa.

La @MGP_DICAPI informa que 75 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados debido al #Oleaje de moderada a fuerte intensidad. De acuerdo a la @DHN_peru, este fenómeno se presentaría hasta el 25 de octubre. https://t.co/7TQCVdgkSg — COEN – INDECI (@COENPeru) October 22, 2026

Según las proyecciones meteorológicas e hidrométricas emitidas por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), las condiciones alteradas del mar se mantendrán activas en las costas peruanas hasta el domingo 25 de octubre. El pronóstico advierte un recrudecimiento del oleaje proveniente del suroeste a partir de la noche de este jueves 22 de octubre en todo el litoral —desde Tumbes hasta Tacna—, alcanzando niveles de fuerte intensidad que impactarán con mayor severidad en las bahías abiertas o semiabiertas orientadas en esa dirección.

Los especialistas navales explicaron que este fenómeno marítimo se mantendrá sobre sus parámetros habituales debido a la combinación de dos factores oceánicos: el calentamiento anómalo de las masas de agua y el cambio de fase lunar de cuarto creciente hacia luna llena. Dicha transición espacial elevará sensiblemente las mareas en diversos puntos del país, provocando un aumento en la altura de las olas al momento de romper en la franja costera.

Ante este escenario, la autoridad marítima exhortó a los gobiernos regionales, municipalidades y capitanías de puerto a coordinar acciones inmediatas para mitigar riesgos y prevenir accidentes materiales o personales. Asimismo, el MGP solicitó a la ciudadanía, pescadores artesanales y operadores turísticos acatar estrictamente la suspensión de las actividades acuáticas y recreativas mientras se mantenga el monitoreo continuo de las condiciones del mar.

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