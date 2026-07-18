Más de 12 mil los delitos denunciados por extorsión durante el primer semestre del 2026

La cifra de 12 mil 634 delitos reportada por el Ministerio Público equivale a un promedio de 70 delitos extorsivos cometidos por día y, aproximadamente, tres por horas, según el análisis correspondiente al primer semestre del año.

Del total de delitos denunciados entre enero y junio del 2026, 11 mil 946 corresponden a extorsión y 382 fueron calificados como chantaje. Los 306 restantes aún se encuentran en proceso de ser calificados.

El informe revela que son cinco los distritos fiscales que concentran en 53,3% de estos delitos registrados a nivel nacional: La Libertad, Lima Este,Norte, Sur y Centro. De estos, Lima Este registra el mayor número con 1,638, seguido por la Libertad, con 1,435 y Lima Centro, con 1,309. Lima Norte cuenta con 1,163 delitos, mientras que Lima Sur, con 1,155. El Ministerio Público señala que en estas zonas se requiere reforzar acciones de investigación, prevención y persecución penal.

La información estadística es proporcionada por la Oficina de Modernización, Gestión de la Información y Estadística, extraída de las bases de datos informáticos del Ministerio Público. Asimismo, contribuye al diseño de estrategias y acciones para enfrentar el delito de extorsión a nivel nacional, y a la coordinación entre instituciones, ya que permite detectar tendencias delictivas.

VIDEO RELACIONADO