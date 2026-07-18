Keiko Fujimori se reunió con excombatientes Defensores de la Democracia

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, recibió en su despacho de San Isidro a representantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia “SGTO 2 EP Robert Delgado Viera” (Asonaded), en el marco de las reuniones que viene sosteniendo con diversas organizaciones. Durante el encuentro, los excombatientes expresaron su respaldo a la futura mandataria y plantearon la necesidad de impulsar el reconocimiento a quienes participaron en la lucha contra el terrorismo.

La reunión contó con la participación de dirigentes y representantes de licenciados de las Fuerzas Armadas que combatieron durante los años de violencia que atravesó el país. El encuentro es relevante porque permitió abordar el papel que desempeñaron estos excombatientes y su relación con la futura gestión gubernamental.

Durante la cita, Keiko Fujimori manifestó su agradecimiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por la labor que desempeñaron en la lucha contra el terrorismo. Según señaló, su actuación fue determinante para recuperar la paz y devolver la esperanza a la población peruana.

“Nuestra gratitud a todos ustedes, a los miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de nuestra Policía Nacional, porque pusieron su vida en riesgo por salvar a todos los peruanos, porque nos trajeron la paz que hizo que finalmente después de muchos años nuestro país volviera a tener esperanza”, expresó la presidenta electa durante la reunión.

Asimismo, Fujimori indicó que los excombatientes contarán con el respaldo de su futura administración. “Cuentan con el apoyo, el respaldo del futuro gobierno de Keiko Fujimori”, afirmó ante los asistentes.

Por su parte, el presidente de Asonaded, Javier Pereyra, destacó que la visita tuvo como propósito expresar el apoyo de la organización a la futura jefa de Estado y dar a conocer la identidad de sus integrantes.

“Nosotros estamos aquí. Hemos venido a expresar nuestro respaldo a la señora presidenta y a dar a conocer quiénes somos: licenciados de las Fuerzas Armadas y excombatientes de la lucha contra el terrorismo. No somos grupos violentistas ni etnocaceristas; somos la reserva que combatió el terrorismo en nuestro país”, sostuvo.

BUSCAN RECONOCIMIENTO

De acuerdo con Pereyra, Asonaded reúne a cerca de 25 mil licenciados de las Fuerzas Armadas que participaron en la lucha contra el terrorismo durante los años de violencia interna. Además, precisó que a la reunión asistió una delegación de 80 integrantes provenientes de distintas regiones del país.

La organización acudió al encuentro para coordinar acciones vinculadas al reconocimiento de sus miembros por el papel que desempeñaron como excombatientes. La reunión forma parte de la agenda de diálogo que la presidenta electa mantiene con diferentes sectores y organizaciones, de cara al inicio de su próxima gestión gubernamental.

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