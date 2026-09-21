Más de 4,300 presuntas infracciones sexuales contra menores se registraron entre enero y agosto de 2026

El Ministerio Público registró 4,394 presuntas infracciones contra la libertad sexual de menores a nivel nacional entre enero y agosto de este año. Las cifras fueron difundidas en medio del impacto generado por la presunta agresión contra un menor en una escuela.

Según los datos proporcionados, el registro representa un promedio de 18 casos al día y 549 al mes. Arequipa concentra la mayor cantidad, con 2,688 casos, seguida por Lima Este, con 264, y Lima Sur, con 262.

Ucayali acumula 251 casos y Lima Centro registra 239. Asimismo, Lambayeque, Huánuco, Cusco, Ucayali y La Libertad concentran, en conjunto con las regiones antes mencionadas, el 53.8 % de los casos a nivel nacional registrados entre 2022 y 2026.

ALARMANTES CIFRAS EN LIMA

En Lima, las cifras también muestran una concentración de casos en determinados distritos desde el año 2022. El Cercado de Lima registra 878 casos, seguido por San Juan de Lurigancho, distrito señalado en los datos como el más poblado del país.

Independencia y el Callao también superan los 400 casos registrados durante el periodo señalado. Junto a Ate, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Comas y Puente Piedra concentran el 50.3 % de los casos registrados en Lima, de acuerdo con las cifras entregadas.

Los datos del Ministerio Público evidencian la magnitud de los registros sobre presuntas infracciones contra la libertad sexual de menores y su distribución en distintas zonas del país.

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