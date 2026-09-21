Cuádruple asesinato y secuestro en Trujillo: delitos y penas que la Fiscalía imputa a ‘Los Pulpos’

El Ministerio Público reveló, durante la audiencia de pedido de 36 meses de prisión preventiva para los investigados por el cuádruple asesinato y el secuestro del empresario Jenss Lara, en Trujillo, cuáles son los delitos y penas que recaerían en cada uno de los integrantes de ‘Los Pulpos’.

Durante la sesión, la fiscal Andrea Lavado Pérez fundamentó que las penas que recibirían los 10 investigados como integrantes de la organización criminal superaría los 5 años, lo cuál permite que la Fiscalía pueda solicitar 36 meses de prisión preventiva.

Cabe resaltar que, en el organigrama criminal elaborado por el Ministerio Público son más de 10 investigados, pero solo forman parte de la audiencia quienes se encuentran en calidad de detenidos. La fiscal Lavado Pérez aclaró que existen más personas que vienen siendo buscadas, y otras que faltan por identificar, que habrían participado en el secuestro de la madrugada del 30 de agosto.

En tanto, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, y Gabriel Mendocilla Gómez, alias ‘Z’, se allanaron al pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva, por lo que inmediatamente el juez Eduardo Medina Carrasco ordenó su reclusión en un penal para que cumplan la medida cautelar.

LAS PENAS Y DELITOS IMPUTADOS

En primer lugar, a los 10 integrantes de ‘Los Pulpos’ se les imputa el delito de organización criminal, lo cuál implica una pena no menor a 8 ni mayor a 15 años. Para el caso particular de ‘Jhonsson Pulpo’, al ser sindicado como cabecilla de la organización, se le aplica un agravante que eleva la pena a no menor de 15 ni mayor de 20.

Por el secuestro del empresario Jeans Lara, ocurrido durante la madrugada del 30 de agosto del 2026, se les imputa a los 10 detenidos el delito de secuestro extorsivo y una posible condena de no menos de 20 años ni más de 30. Aquí la fiscal Andrea Lavado recordó que si se demuestra que se emplea crueldad contra el secuestrado la pena será no menor de 30 años. De acuerdo a la resistencia fiscal, aplicaría para ‘Los Pulpos’, quienes sistemáticamente cortaban los dedos de sus víctimas para exigir el pago del rescate.

Para Frank Quezada Cruz, a quien se le imputa ser uno de los gatilleros durante el cuádruple asesinato en Trujillo, se le atribuye una pena específica por asesinato no menor a 15 años. Se debe tener en cuenta que una pericia antropomórfica lo ubicaría en la noche del secuestro.

En cuanto a los investigados Julio Zavaleta Quezada, Ángel Fabricio Bocanegra Linares y César García Rivera se les aplicaría una pena de entre 8 y 12 años por tenencia ilegal de armas, ya que al momento de sus detenciones se les encontró municiones de similares característica a las empleadas para el asesinato de cuatro personas.

En cuanto al manejo de explosivos y materiales peligrosos, a Frank Quezada Cruz se le atribuye este delito con una pena de entre 6 y 15 años, ya que se le encontró este tipo de materiales cuando fue intervenido.

Los otros detenidos incluido en los delitos conjuntos por organización criminal y secuestro extorsivo son José Miguel Cerrepe Dávila, Roy Peter Bocanegra Aguilar, Roy Bocanegra Marreros y Joyce Bereche Maco.

Finalmente, la fiscalía no hizo una sumatoria de las penas ya que indicó que durante el desarrollo de las investigaciones y el proceso judicial se demostraría si hubo un concurso real de delitos, también llamado concurso material. lo cuál permitiría una sumatoria de las condenas, elevando el tiempo de internamiento de los detenidos.

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