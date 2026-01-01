Masacre en Pataz: Reportan tres mineros informales asesinados en vísperas de Año Nuevo

La provincia de Pataz (La Libertad) cerró el 2025 bajo una nueva ola de violencia. Aldo Carlos Mariños, alcalde provincial, denunció una incursión criminal en una zona minera que habría provocado al menos tres víctimas mortales durante la noche del miércoles 31 de diciembre.

El burgomaestre utilizó sus redes sociales para alertar sobre la tragedia poco antes de la medianoche. “A menos de una hora de culminar el año 2025, Pataz se vuelve a enlutar”, manifestó en una transmisión en vivo, criticando la falta de un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno Central o el Ministerio del Interior.

Horas después el Ministerio Público informó que, a través de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, en La Libertad, inició una investigación preliminar por el delito de homicidio “en agravio de tres personas cuyos cuerpos fueron hallados con impactos de bala en la bocamina ‘Papagayo’, sector Morena, distrito y provincia de Pataz”.

“El fiscal provincial Limber Pascual Mallqui Acosta dispuso el levantamiento de los cadáveres para su traslado a la División Médico Legal II – Trujillo a fin de realizar la necropsia correspondiente. Además, se encargó al personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huamachuco que efectúe la pericia balística de 11 casquillos encontrados en la escena del crimen“, indicó la Fiscalía a través de sus redes sociales.

CRÍTICAS AL ESTADO DE EMERGENCIA

Aldo Carlos Mariños cuestionó duramente la efectividad de las medidas de seguridad vigentes en la región pese al Estado de Emergencia y el toque de queda decreados. Y es que los ataques armados persisten.

La autoridad edil exigió acciones concretas al Gobierno Regional de La Libertad y solicitó que, si el Ejecutivo no posee la capacidad para restablecer el orden, ceda las competencias a quienes puedan ejercer “mano dura”.

Hasta el momento, ninguna entidad del Ejecutivo ha emitido un comunicado oficial sobre el ataque en este enclave minero del norte del país.

