Masacre en Trujillo: Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para 13 investigados, incluido ‘El pulpo’

Latina Noticias pudo conocer que el Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra 13 investigados por el cuádruple asesinato y el secuestro de un empresario minero ocurrido en Trujillo el pasado 30 de agosto. La medida alcanza a los detenidos y a otros implicados cuya presunta participación es materia de investigación.

Entre los investigados se encuentran Frank Junior Quezada Cruz, alias ‘Ñato’, de 23 años; Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias ‘Folo’, de 19; Julio Zavaleta Quezada, alias ‘Juliacho’, de 19; César Iván García Rivera, alias ‘Bolacho’, de 20; y José Miguel Cherrepe Dávila, alias ‘Ares’, de 18 años. Son los cinco primeros detenidos tras conocerse la liberación del empresario.

Las autoridades realizan diversas diligencias para determinar si los detenidos son las mismas personas que, vistiendo uniformes similares a los de la Policía Nacional del Perú, descendieron de una camioneta blanca e interceptaron el vehículo en el que se desplazaba el empresario.

La investigación también busca establecer quién disparó contra los cuatro acompañantes del empresario, quienes fueron asesinados durante el hecho ocurrido en Trujillo.

MÁS IMPLICADOS

El pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva también comprende a Joyce Renato Bereche Maco, señalado en el requerimiento fiscal como el propietario de la camioneta utilizada durante el secuestro. Asimismo, las autoridades investigan la presunta autoría intelectual de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, quien habría dirigido el accionar desde el extranjero y también es incluido en el requerimiento de prisión preventiva.

Durante las investigaciones realizadas por la Policía se identificó un automóvil de color negro que era conducido por Peter Bocanegra. Según la información proporcionada, este decidió entregarse a las autoridades luego de que sus hijos, Juan Manuel Bocanegra y Roy Bocanegra, fueran detenidos.

Peter Bocanegra habría revelado ante las autoridades los desplazamientos realizados y el lugar donde se planificó el secuestro. Esta información forma parte de las diligencias desarrolladas para esclarecer la participación de los involucrados en el crimen. En total, son 13 los señalados en el pedido presentado por la Fiscalía.

Ahora corresponderá al Poder Judicial atender el pedido formulado por el Ministerio Público y decidir el futuro judicial de los implicados en el caso, que ha generado conmoción en Trujillo.

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