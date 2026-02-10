Matrícula Digital 2026: qué hacer si tu hijo no obtuvo vacante y cuáles son los próximos pasos

El Ministerio de Educación (Minedu) inició la etapa de asignación del proceso de Matrícula Digital 2026, permitiendo a las familias conocer si sus hijos obtuvieron una vacante para el año escolar que comenzará en marzo. Sin embargo, miles de padres y madres no lograron un cupo en esta primera fase y deberán participar en el proceso complementario.

De acuerdo con los lineamientos oficiales, los estudiantes que no hayan obtenido vacante podrán presentar una nueva solicitud a partir del 23 de febrero, fecha en la que se habilitará la etapa complementaria del proceso. Esta fase también estará abierta para las familias que no lograron inscribirse durante el registro inicial.

El Minedu precisó que la asignación de vacantes no depende del orden de inscripción, sino de criterios de prioridad como la existencia de hermanos matriculados en la institución, la condición de discapacidad del estudiante o la cercanía del domicilio al colegio seleccionado.

La consulta del estado de la solicitud se realiza a través de la plataforma digital habilitada por el Minedu, donde los tutores deben ingresar con los datos registrados durante la inscripción. El sistema informa si el menor obtuvo vacante o si deberá postular nuevamente a instituciones que aún cuenten con cupos disponibles.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

Tras la etapa de asignación, las instituciones educativas deberán registrar a los estudiantes admitidos en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), proceso que se realizará del 17 de febrero al 4 de marzo de 2026.

Paralelamente, los padres o tutores deberán presentar la documentación requerida en la institución asignada entre el 17 de febrero y el 5 de marzo, a fin de completar la matrícula de manera formal.

INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2026

Según el calendario oficial aprobado por el Minedu, el año escolar 2026 en las instituciones públicas comenzará el lunes 16 de marzo y culminará el viernes 18 de diciembre, con un total de 36 semanas efectivas de clases.

El cronograma contempla, además, ocho semanas de gestión institucional destinadas a labores de planificación, capacitación docente y organización administrativa. Asimismo, el calendario escolar incluye tres recesos durante el año: del 18 al 22 de mayo, del 27 de julio al 7 de agosto y del 12 al 16 de octubre.

