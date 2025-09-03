Megapenal en pleno desierto: obra llegó al 90% de avance pero fue abandonada por esta razón

El megapenal de Ica, ubicado en el kilómetro 335 de la Panamericana Sur, entre los distritos de Ocucaje y Santiago, permanece abandonado desde 2019, pese a que alcanzó un 90% de avance en su construcción. El proyecto fue paralizado por conflictos entre la empresa constructora y el Ministerio de Justicia, entidad encargada de la obra.

El establecimiento penitenciario fue diseñado para albergar a 3,200 reclusos en 944 celdas de distintas categorías. Su construcción es considerada clave para reducir el hacinamiento en cárceles del Perú, pero hasta la fecha no se ha retomado.

Durante este año, congresistas, presidentes de comisiones e incluso el premier Eduardo Arana visitaron el lugar para evaluar su situación. Aunque se anunciaron gestiones para una nueva licitación y presupuesto, no existen avances concretos.

En el lugar se observa material de construcción deteriorado por las condiciones del desierto, como tuberías quebradas, fierros oxidados y módulos destruidos por el viento. Además, la zona carece de energía eléctrica y señal móvil, lo que complica las labores de seguridad.

El megapenal de Ica está ubicado a 35 km de la ciudad y se considera una obra estratégica para el sistema penitenciario. Sin embargo, su paralización prolongada amenaza con obligar a un replanteamiento total de la infraestructura.

VIDEO RECOMENDADO