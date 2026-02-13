Minedu anuncia reingeniería de Pronabec, pero no asegura las 20 mil becas que prometieron para Beca 18

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, anunció una reingeniería integral del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar que los beneficios lleguen a estudiantes con alto rendimiento académico.

Señaló que se ha dispuesto una auditoría integral al Pronabec, a fin de transparentar la gestión de los fondos y corregir las deficiencias detectadas. Según precisó el ministro, la medida apunta a evitar que se sigan financiando becas a beneficiarios que no cumplan con los estándares académicos exigidos.

CONTRALORÍA HARÁ INTERVENCIÓN EN PRONABEC

Figueroa explicó que, para garantizar la correcta fiscalización, su despacho ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República, con el propósito de evaluar tanto la administración del programa como el destino de los recursos públicos comprometidos. La reorganización, afirmó, permitirá maximizar el retorno social de una inversión financiada con dinero del Estado.

En ese marco, el ministro ratificó que el presupuesto para la convocatoria Beca 18-2026 está asegurado y permitirá financiar 10 mil vacantes destinadas a postulantes con las más altas calificaciones. Aclaró que esta garantía presupuestal busca dar tranquilidad a los estudiantes y a sus familias frente a la incertidumbre generada en los últimos días; sin embargo, es una cifra muy por debajo de las 20.000 anunciadas previamente por el Gobierno.

SE PROMETIERON 20 MIL BECAS

Asimismo, cuestionó decisiones adoptadas en la gestión gubernamental anterior al señalar que se ofrecieron 20,000 nuevas becas sin contar con el respaldo económico necesario. Detalló que actualmente el programa atiende a 67.,500 becarios, con un financiamiento que supera los 1,450 millones de soles, cifra que incluye a los nuevos ingresantes derivados de compromisos previos.

Finalmente, el titular de Educación subrayó que cualquier anuncio oficial sobre el número de becas y las bases de las convocatorias será comunicado únicamente a través de los canales institucionales del Minedu y Pronabec.

