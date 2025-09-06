Ministerio de Vivienda otorgará bonos para damnificados de Trujillo: ¿cómo saber si soy beneficiario?

A tres semanas de la explosión que dejó alrededor de 200 viviendas afectadas en la cuadra 8 de la avenida Perú, en la ciudad de Trujillo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la décimosexta convocatoria del 2025 para otorgar Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a damnificados con casas colapsadas o inhabitables por este crimen.

Esta disposición fue confirmada mediante la resolución ministerial 231-2025-VIVIENDA, publicada en la edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

El valor de los Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) ascenderá a S/ 500 y será otorgado de manera mensual por un plazo máximo de hasta 2 años. Ello con la finalidad de que los afectados puedan arrendar un inmueble.

¿CÓMO ACCEDER A ESTOS BONOS DE ARRENDAMIENTO?

El Ministerio de Vivienda, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Trujillo, realizó un previo empadronamiento de los afectados. Su inclusión en la relación de beneficiarios corresponde al daño y magnitud del impacto en sus viviendas, que deben ser declaradas como inhabitables.

En ese sentido, la lista de beneficiarios, así como la primera fecha para cobrar los bonos, serán publicados en la página web del MVCS y del Fondo Mivivienda, así como en la sede de la Municipalidad de Trujillo y en el local del Centro de Atención al Ciudadano del MVCS en La Libertad.

Cabe resaltar que los potenciales beneficiarios que presenten las solicitudes de otorgamiento del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias fuera del plazo establecido, perderán el derecho a obtenerlo.

VIDEO RECOMENDADO