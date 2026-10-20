Minsa emite alerta epidemiológica nacional ante inminente impacto sanitario del fenómeno El Niño

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), oficializó la Alerta Epidemiológica N.° 008-2026 frente a las severas amenazas sanitarias proyectadas por el fenómeno El Niño 2026-2027.

La medida busca preparar a la red asistencial pública y privada para responder al impacto de precipitaciones extremas, desbordes y restricciones en el suministro de agua potable, escenario climático que acelera vertiginosamente la proliferación de vectores y la propagación de múltiples patologías en el territorio nacional.

Las estadísticas oficiales reflejan una preocupante escalada en el reporte de infecciones durante el presente año. Hasta la semana epidemiológica 40, los diagnósticos por dengue escalaron a 71 256 casos, registrando un disparo del 122% en comparación con el mismo ciclo del 2025. Un panorama similar presenta la leptospirosis, afección bacteriana transmitida por aguas o suelos contaminados con orina de roedores, que sufrió un repunte del 85,5 % al contabilizar 13 235 contagios a nivel nacional.

La degradación de los sistemas de saneamiento y la contaminación de los recursos hídricos también han provocado un repunte sustancial en los males gastrointestinales. A la fecha, el sistema de vigilancia registra más de 1.15 millones de cuadros de enfermedades diarreicas agudas (EDA), representando una subida del 11,3 % en relación al año anterior. La alerta del sector salud advierte además sobre el riesgo latente de brotes de malaria y sarampión en las regiones geográficamente más vulnerables.

Frente a este escenario, las directivas sanitarias obligan a los recintos médicos de todo el país a fortalecer sus capacidades de diagnóstico temprano, asegurar el abastecimiento de medicamentos esenciales y garantizar personal capacitado de retén. Paralelamente, se intensificarán las jornadas de fumigación y control larvario contra el zancudo Aedes aegypti, articulando acciones operativas con las autoridades regionales y municipalidades para la protección de la población de alto riesgo.

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