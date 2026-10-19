Senado debatirá este miércoles delegación de facultades al Ejecutivo en materia de seguridad y Fenómeno El Niño

El Pleno del Senado debatirá este miércoles 21 de octubre, desde las 10:00 a. m., el proyecto de ley que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño.

La convocatoria fue dispuesta por el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres. La inciativa fue aprobada previamente por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde se incorporaron siete materias adicionales a las aprobadas inicialmente por los Diputados.

Con esta modificación, el proyecto contempla un total de 27 materias para las cuales el Gobierno podría legislar durante un periodo de 90 días. La ampliación fue respaldada por siete votos en el grupo de trabajo.

Los temas incorporados están relacionados con el fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, la seguridad en los establecimientos penitenciarios, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y la regulación de la legítima defensa. También incluyen aspectos vinculados con el sistema de inteligencia y la simplificación de procedimientos para ejecutar proyectos de infraestructura priorizados.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO EN EL SENADO?

La delegación de facultades legislativas está contemplada en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú. Esta disposición permite al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo a emitir decretos legislativos, siempre que se establezcan expresamente las materias comprendidas y el plazo en que estarán vigentes.

Por su parte, el artículo 116 del Reglamento del Senado establece que las iniciativas declaradas urgentes deben incorporarse directamente en la agenda del pleno y tienen prioridad durante el debate. Para aprobar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados bajo este procedimiento, se necesita el respaldo de la mitad más uno de los senadores presentes.

JUNTOS POR EL PERÚ CUESTIONA EL PROCESO

La bancada de Juntos por el Perú difundió un pronunciamiento en el que cuestiona al presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el fujimorista Carlos Mesía. El grupo parlamentario lo acusó de vulnerar el reglamento de la Cámara Alta. “Torcer la voluntad de los representantes es atentar contra el principio democrático y convertir a la Cámara de Diputados en una instancia sin capacidad real de decisión”, se lee en el comunicado.

La bancada también criticó que el Gobierno recurra a “facultades legislativas extraordinarias” y afirmó que estas no deben sustituir la responsabilidad de gobernar. Asimismo, rechazaron la “pretensión de militarizar el país”, en referencia a las propuestas del Ejecutivo de incluir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad. “Como demócratas defendemos los derechos humanos y la protesta pacífica como pilares de un régimen democrático”, mencionan. Finalmente, aseguran que no respaldarán un “cheque en blanco” para el Ejecutivo.

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