MTC aprueba nuevas medidas técnicas para la emisión de placas en motos y vehículos menores

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó este 11 de febrero nuevas especificaciones técnicas temporales para la emisión de placas destinadas a motocicletas y otros vehículos menores, con el objetivo de asegurar su correcta identificación y circulación formal en el país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.º 006-2026-MTC/18, publicada en el diario oficial El Peruano.

¿A QUÉ VEHÍCULOS APLICA ESTA MEDIDA?

La disposición establece criterios extraordinarios para la entrega de la Placa Única Nacional de Rodaje en unidades de la categoría L, que incluye motocicletas, mototaxis, trimotos y otros vehículos similares.

Según informó el MTC a través de su cuenta oficial en la red social X, las nuevas placas contarán con seis caracteres alfanuméricos sobre fondo blanco, además de incorporar elementos de seguridad como holograma y código grabado con láser.

🚨 #LOÚLTIMO | 📢 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó las especificaciones técnicas excepcionales para las placas vehiculares destinadas a motocicletas y otros vehículos menores (de categoría L). 🏍️ Estas placas tendrán seis caracteres escritos sobre un… pic.twitter.com/k7gi3rJ93s — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) February 12, 2026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS NUEVAS PLACAS

Las placas deberán medir 17 centímetros de largo por 20 centímetros de alto. Los seis caracteres serán de mayor tamaño y con alto contraste para facilitar su visibilidad.

Asimismo, incluirán un holograma de seguridad y un código láser como mecanismos adicionales de control e identificación, entre otros parámetros.

Por otro lado, el MTC precisó que la emisión de estas placas excepcionales no implicará pagos adicionales para los usuarios, manteniéndose las tarifas vigentes de la Placa Única Nacional de Rodaje.

SUSTENTO LEGAL DE LA DISPOSICIÓN

La norma se basa en la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Placa Única Nacional de Rodaje, incorporada mediante el Decreto Supremo N.º 005-2026-MTC. Esta disposición faculta al ministerio a aprobar especificaciones técnicas excepcionales cuando existan dificultades materiales en el suministro regular de placas.

La Dirección de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal respaldó la emisión de la resolución, con el fin de garantizar la continuidad del sistema y evitar perjuicios a los propietarios de vehículos menores.

