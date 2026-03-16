MTC y MEF aseguran S/600 millones para la Nueva Carretera Central

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunciaron la adopción de acuerdos concretos para asegurar el inicio de las obras de la primera parte de la Nueva Carretera Central, que unirá a Lima y Junín en menos de tres horas.

Durante una reunión técnica entre funcionarios del MTC, MEF y Provías Nacional, se definieron gestiones importantes para asegurar la financiación que permita la totalidad del proyecto. Según señala las previsiones, el Túnel Pariachi y sus accesos costarían S/2,537 millones bajo presupuesto optimizado; sin embargo, para el año fiscal del 2026, se requiere una financiación del S/600 millones, de los cuales S/190 millones ya se encuentran contemplados en la Ley de Presupuesto del actual año.

Con este primer financiamiento, se prevé el inicio de la obras en junio de 2026 con las labores preliminares, como preparación del terreno y trabajos de demolición, lo que marca un avance en la ejecución estratégica de esta esperada obra vial.

El Túnel Pariachi es uno de los túneles viales más largos y modernos que se esperan construir en Lima. Con 6 kilómetros de largo, conectará Ate con Cieneguilla en un recorrido de solo 10 minutos. Su salida ayudará a los conductores peruanos a salir rápidamente a la sierra central del Perú.

Por otro lado, el MTC ya ha priorizado a futuro la incorporación de la Nueva Carretera Central en el presupuesto multianual del 2027-2029, lo que se asegura su continuidad y sostenibilidad financiera en el transcurso de los años.

Con la construcción de la Nueva Carretera Central, se reducirá el tiempo de viaje entre Lima y la sierra centro del país, lo que tendría un impacto positivo en la vida de millones de ciudadanos y la industria, como la importación de productos agrícolas o comerciales.

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