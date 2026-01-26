Mujer da a luz en el pasillo de hospital debido a la nula atención médica

Una madre primeriza de 27 años, ante la ausencia de atención médica, dio a luz a su bebé en el piso de uno de los pasillos del Hospital de Yungay. Todo sucedió frente a su pareja, quien grabó las imágenes que se hicieron virales.

El padre del recién nacido aseguró que el bebé se golpeó al caer al suelo, mientras que otra familiar explicó que la madre sufrió un desgarro debido a la falta de asistencia médica.

Pese a la gravedad de los hechos, tras una evaluación, se determinó que el recién nacido no presenta ninguna lesión, por lo que tanto madre como hijo se encuentran estables. Sin embargo, ambos permanecerán bajo observación para descartar complicaciones.

Tras las investigaciones, todo el personal que estaba de guardia y que no se encontraba en el momento del parto fue despedido. Además, la Diresa Áncash ha solicitado el cese de funciones de la directora del Hospital de Yungay.

El caso también es investigado por la Fiscalía, que busca determinar las responsabilidades penales por presunta negligencia médica.

