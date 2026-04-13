Operación “Qatar”: rescatan a 20 mineros secuestrados en Pataz tras enfrentamiento con banda armada

Un total de 20 mineros artesanales fueron rescatados por las fuerzas del orden tras ser secuestrados por una organización criminal armada en la provincia de Pataz, región La Libertad. La intervención se realizó durante la operación “Qatar”, ejecutada por el Comando Unificado Pataz en coordinación con el Comando Operacional del Norte.

El operativo se activó alrededor de las 3:00 a. m., luego de que información de inteligencia alertara sobre la toma violenta de la bocamina “Sanone”, en el sector Pueblo Nuevo. Según los reportes, el grupo delictivo ingresó disparando y realizando actos de intimidación para apoderarse del control de la zona de extracción.

ENFRENTAMIENTO PERMITIÓ RECUPERAR CONTROL DE LA ZONA

Ante la emergencia, las fuerzas de élite fueron desplegadas de inmediato y ejecutaron una maniobra táctica que derivó en un enfrentamiento armado dentro del yacimiento. Al verse superados, los delincuentes huyeron por los conductos internos de la mina.

Tras asegurar el área, se logró la liberación de los 20 trabajadores, quienes fueron evacuados y puestos a buen recaudo. De acuerdo con las autoridades, no se registraron heridos ni víctimas mortales durante la operación.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño Valdivia, destacó la acción conjunta de militares y policías, subrayando que la intervención permitió restablecer el control territorial frente al avance del crimen organizado en la zona. La operación se enmarca en las acciones del Estado para enfrentar la minería ilegal y recuperar la seguridad en Pataz, una provincia que se mantiene bajo constante presión de organizaciones criminales.

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