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Operativo termina con cinco jóvenes muertos en el VRAEM: “Habrían ido a jugar fútbol”

Perú
Agustín Sosa
Agustín Sosa
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Dentro de la zona del Vraem perteneciente al distrito de Colcabamba, en Huancavelica, cinco jóvenes terminaron asesinados en un operativo militar contra el narcotráfico mientras que otros dos fueron heridos. Familiares y otros testigos señalan que los efectivos militares se equivocaron y balearon a un grupo de personas que iban a jugar fútbol; mientras que la otra parte alega que uno de los detenidos afirmó que trasladaba droga.

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