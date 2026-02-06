Organización criminal del ‘Monstruo’ acumuló una fortuna ilícita de S/5 millones

Durante la audiencia de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, el Ministerio Público indicó que la red criminal que encabezaba habría recaudado una fortuna alrededor de cinco millones de soles de manera ilícita.

El fiscal provincial Leonardo Claudio Guffanti Parra, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, explicó que el líder de “Los Injertos del Norte” realizó varias transferencias financieras que juntas reunieron millones de soles que fueron obtenidos a través de los delitos que presuntamente ejecutaba la organización.

“Se reportaron operaciones financieras identificadas de los investigados en el marco temporal del año 2024 a abril del 2025, quienes en ese periodo de tiempo habrían recepcionado y transferido ingente suma de dinero, en total cinco millones de soles”, comentó el letrado a la audiencia pública.

Como es de conocimiento público, la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva para el ‘Monstruo’ por el delito de organización criminal. En ese proceso, el Poder Judicial inició el 4 de febrero la audiencia para evaluar la solicitud del órgano investigador del Estado peruano.

