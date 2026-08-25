Papa León XIV: declaran de interés nacional su visita al país en noviembre

La próxima visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, ha sido declarada por el Gobierno de interés nacional. La medida fue oficializada este martes 25 de agosto a través de la Resolución Suprema N.° 132-2026-RE, publicada en el diario oficial El Peruano y firmada por la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y el ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear.

La declaratoria de interés nacional del sumo pontífice contempla no solo su llegada al país, sino también las actividades, eventos preparativos y conexos que tendrán lugar durante el segundo semestre del año.

La resolución se basa en leyes como la N° 30154, que establece un procedimiento especial ante actividades que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno, altos dignatarios y comisionados.

Se precisa además que las actividades relacionadas y contempladas en la norma se financiarán con el Presupuesto Institucional del Pliego del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿QUÉ LUGARES VISITARÁ EL PAPA LEÓN XIV?

El sumo pontífice contempla un recorrido pastoral por las siguientes ciudades:

Lima

Chiclayo

Cusco

Pucallpa

El canciller Carlos Espá, integrante de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel ‘Visita de Su Santidad el Papa León XIV’, señaló que evalúan incluir a Cajamarca durante su visita al país.

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