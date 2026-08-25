Elecciones Regionales y Municipales 2026: lo que falta antes del 4 de octubre

El próximo domingo 4 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026, donde los peruanos elegirán a sus autoridades entre las 83 organizaciones políticas que participan a nivel nacional. Se trata de un proceso de gran magnitud, pues en esa jornada se elegirán 13.148 autoridades subnacionales.

LOS CARGOS EN DISPUTA

Los ciudadanos elegirán:

25 gobernadores regionales

25 vicegobernadores regionales

364 consejeros regionales

196 alcaldes provinciales

1.696 alcaldes distritales

1.724 regidores provinciales

9.118 regidores distritales

MIEMBROS DE MESA Y DEBATE

A fines de julio se realizó un sorteo público en el que se eligió a 817 mil ciudadanos que ejercerán el rol de miembros de mesa durante los comicios. Como parte del calendario electoral, están previstas dos capacitaciones presenciales para ellos, programadas para los domingos 20 y 27 de septiembre, donde aprenderán las tareas de instalación de la mesa de sufragio, llenado de actas y conteo de votos.

Además, se realizarán 25 debates de candidatos, uno por región, ya que en cada una participan organizaciones políticas distintas, según explicó el JNE. La fecha estimada es la tercera semana de septiembre, previa coordinación entre los partidos y el ente electoral.

HITOS EN EL CAMINO A LAS ERM

En agosto, vencieron los plazos para la renuncia de candidatos (5 de agosto) y la resolución de tachas y exclusiones (20 de agosto). Queda pendiente que, hasta el 4 de septiembre, se resuelvan las apelaciones a esas tachas y exclusiones, y que el 5 de septiembre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declare inscritas las candidaturas definitivas.

El 3 de octubre vence el plazo para la exclusión por situación jurídica del candidato, el último hito importante antes de la jornada electoral del domingo 4 de octubre de 2026.

Con la mayor parte del cronograma electoral ya cumplido, el JNE exhortó a los ciudadanos a respetar los plazos establecidos para garantizar un proceso electoral ordenado y transparente.

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