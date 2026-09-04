Papa León XIV en Perú: presentan himno oficial “León, hermano del camino” y anuncian colecta nacional

A poco más de dos meses de la llegada del papa León XIV al Perú, ya se presentó el himno oficial que acompañará las actividades por su visita. “León, hermano del camino” fue estrenado este jueves durante una conferencia de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, como parte de los preparativos para el esperado retorno del pontífice al país.

El videoclip fue realizado íntegramente por especialistas del IRTP, desde la producción hasta la postproducción. Las imágenes muestran al coro “Aguchita” interpretando la composición en distintos escenarios del país.

La presentación contó con la presencia del nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco; el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader; y el secretario general adjunto, monseñor Guillermo Inca. También participaron los integrantes del coro encargado de interpretar la canción oficial, que busca acompañar la llegada del Santo Padre y resaltar la diversidad cultural del país.

COLECTA NACIONAL

En este contexto, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) también puso en marcha una colecta nacional con una meta de cuatro millones de soles. Estos recursos servirán para cubrir parte de los gastos de organización y logística vinculados con la visita del pontífice, principalmente en aspectos como alimentación, alojamiento, acogida y movilización de su delegación.

La campaña permanecerá abierta hasta el 10 de noviembre, un día antes del inicio de la visita de León XIV al territorio peruano. El presidente de la CEP señaló que, además de la delegación papal, deberán atenderse las necesidades de obispos, religiosos y misioneros que llegarán desde distintos países de América y otras partes del mundo. En caso de superar la meta establecida, el dinero excedente será destinado a obras en las jurisdicciones eclesiásticas que formen parte del recorrido.

León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre, como parte de su primera gira por Sudamérica, y recorrerá Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo. El viaje marcará su regreso al país donde Robert Prevost desarrolló más de dos décadas de labor pastoral. Entre las iniciativas preparadas para recibirlo también figura la construcción de una estatua de 14 metros frente al océano Pacífico, en el Callao, que será instalada el 4 de noviembre y que las autoridades esperan pueda ser bendecida por el pontífice durante su visita.

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