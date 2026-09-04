Gobierno designa a Abraham Lescano como jefe del INPE

El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento tras aceptar la renuncia de Raúl Timoteo Inga Garay. Lescano Salazar permanecerá en el cargo mientras el INPE continúe funcionando durante el proceso de fusión con la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización.

El Poder Ejecutivo designó a Abraham Alejandro Lescano Salazar como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras esta institución continúe en funciones.

La designación fue oficializada este jueves 3 de septiembre mediante una resolución suprema publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales de El Peruano. En una resolución adicional, el Gobierno aceptó la renuncia de Raúl Timoteo Inga Garay al cargo y le agradeció por los servicios prestados.

El nombramiento se produce en medio del proceso de reorganización del sistema penitenciario. El Gobierno declaró en emergencia este sistema y dispuso la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

De acuerdo con la norma que creó esta nueva entidad, la Sunir absorberá al INPE, así como al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres).

Sin embargo, mientras se complete el proceso de fusión, el INPE continuará ejerciendo sus funciones y manteniendo las responsabilidades y obligaciones que le corresponden.

En ese contexto, el Ejecutivo consideró necesario asegurar la continuidad de la presidencia del Consejo Nacional Penitenciario para mantener las capacidades operativas del sistema penitenciario.

CONTINÚA EN EMERGENCIA

La designación también se da luego de que el Gobierno prorrogara la declaratoria de emergencia del sistema nacional penitenciario mediante el Decreto Supremo 013-2026-JUS.

Según la resolución, la continuidad de las autoridades y de las capacidades operativas del INPE busca contribuir a enfrentar de manera progresiva la crisis estructural que atraviesa el sistema penitenciario, mientras avanza la implementación de la nueva institucionalidad.

En concreto, Lescano Salazar asumirá la conducción del INPE durante el periodo de transición y mientras la institución siga funcionando, hasta que concluya su proceso de fusión con la Sunir.